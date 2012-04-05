Новый рейд по устранению арматуры на дорогах Нижнего Тагила пройдет в эти выходные

В связи с этим активисты движения «Тагил без ям» объявляют открытой очередную акцию по удалению арматуры с дорог Нижнего Тагила.

Уважаемые автолюбители, да и просто неравнодушные жители, которые хотят видеть безопасные дороги в Нижнем Тагиле! Без вашей помощи, дорогие друзья, без указания мест нахождения арматуры нам не обойтись! Прежде всего, просьба писать, звонить и любыми другими способами оповещать нас о тех местах, где арматура торчит из дорожного полотна сообщают активисты движения к тагильчанам в своем пресс-релизе.

7 апреля к активистам планирует присоединиться и съемочная группа компании «Телекон».

Все желающие помочь и активистам, и себе в устранении этого явления дорог города, могут принявтьучастие в самом процессе срезания арматуры. Активисты назначили встречу в субботу, 7 апреля, у памятника Черепановым в 11:00. По всем возникающим вопросам обращаться на почту mail@tagil.bezyam.ru.

По дорогам нашего города, не повредив машину, можно проехать разве что на танке. Автомобилисты регулярно попадают в ямы, что прямым образом сказывается на их машинах. Регулярные поломки и, значит, ремонты автомобилей, ставят автолюбителей перед вопросом: где быстро и недорого заказать запасные части и агрегаты? Существует много магазинов и интернет-ресурсов, которые предлагают запчасти на Урале по выгодным ценам.