Одаренные школьники Нижнего Тагила встретились с ветеранами пионерского движения

По информации на официальном сайте управления образования Нижнего Тагила, на торжественном закрытии ребята подвели итоги работы и отдыха, поблагодарили воспитателей и вожатых и рассказали о своих впечатлениях. В программе смены были интеллектуальные викторины, творческие конкурсы, встреча с ветеранами пионерского движения и настоящий пионерский костёр, викторина, посвящённая 290–летию Нижнего Тагила, день здоровья, спорта и красоты, день, посвященный мамам, и многое другое.

Для ребят также был проведен практический «Марафон научно-исследовательских проектов», на котором продемонстрировали результаты своей работы победители городского конкурса «Защита исследовательских проектов - 2012» Иван Переверзев, Политехническая гимназия, Кристина Товстокорая, Валерия Михайлова и Татьяна Носкова, учащиеся гимназии № 18 и Диана Наурзакова, школа №66.

По мнению учащихся и педагогов смены, именно такие мероприятия создают условия для дальнейшего развития и поддержки талантливых детей, их самообразования и самосовершенствования. Участники смены не только занимались с ведущими педагогами города и получили новые знания, но и оценили свои возможности и пробрели новых друзей.