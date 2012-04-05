Поиски работы в мегаполисе

Какой вариант поиска заветного места окажется наиболее предпочтительным? В настоящее время отыскать работу можно несколькими способами.

Можно стать на учет в Центр занятости. Безусловно, работа будет найдена, но этот способ потребует заполнения ряда документов. Чтобы попасть в нужный кабинет, придётся отстоять в приличной очереди. Все это потребует уймы свободного времени и сил. Данными ресурсами мы располагаем далеко не всегда.

Еще одним распространённым вариантом поиска требуемой вакансии является просмотр периодических изданий, содержащих объявления о наборе сотрудников. Некоторые СМИ специализируются на этом, посвящая целые выпуски данной тематике. Усевшись в куче «рекламок», мы начинаем стремительно обзванивать потенциальных работодателей, уточняя необходимые детали.

Вполне возможно, что вы сразу же устроитесь на какое-то предприятие или в организацию, но бывает и иначе. Например, требуемая вакансия просто отсутствует, или условия трудовой деятельности вас не устраивают. Низкая заработная плата, неудобное место расположения юридического лица, ужасные условия труда – список можно продолжать достаточно долго. Если вы оказались в такой ситуации, то придётся постоянно наведываться в газетные киоски, приобретая печатные издания с информацией о вакантных рабочих местах. Это потребует определенных финансовых вложений. Конечно же, газета стоит совсем мало, но сам факт финансовых растрат удручает, особенно если учесть, что постоянный заработок отсутствует.