Сегодня нижнетагильские бизнесмены могут получить бесплатную юридическую консультацию

Предприниматели смогут проконсультироваться с кандидатом экономических наук, аттестованным аудитором, доцентом кафедры экономики и управления в промышленности НТИ (ф) УрФУ Сергеем Иваницким, а также со специалистом в области применения договорного и хозяйственного права, трудового права, оспаривания прав и регистрации прав на недвижимостьи землю А. С. Малмыгиным. Примерные темы вопросов, которые готовы обсуждать специалисты – налоги и общехозяйственная практика.