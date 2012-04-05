Сегодня нижнетагильские бизнесмены могут получить бесплатную юридическую консультацию
5 апреля 2012, 12:32Общество
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С 10 до 16 часов 5 апреля в Центре консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства по адресу Ленина, 1, пристрой, 2 этаж, пройдет «День бесплатной юридической помощи».
Предприниматели смогут проконсультироваться с кандидатом экономических наук, аттестованным аудитором, доцентом кафедры экономики и управления в промышленности НТИ (ф) УрФУ Сергеем Иваницким, а также со специалистом в области применения договорного и хозяйственного права, трудового права, оспаривания прав и регистрации прав на недвижимостьи землю А. С. Малмыгиным. Примерные темы вопросов, которые готовы обсуждать специалисты – налоги и общехозяйственная практика.
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