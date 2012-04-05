Сколько стоит ремонт тагильских улиц? Обнародованы сметы ремонтных работ

В сметах прописаны расходы на ремонт участка пр. Мира от ул.Циолковского до ул. Победы, пр. Вагоностроителей, пр. Октябрьскийи реконструкцию перекрестка пр. Мира — ул. Циолковского, включая заменутрамвайных путей.

В реконструкцию участков вложат 100 млн. рублей. Она включит не толькоремонт проезжей части, но и озеленение газонов и замену люков.

Напомним,средства были выделены на реконструкцию данных участков ещев 2011 году, но ремонтные работы были начаты, но не завершеныдо холодов. С наступлением устойчивой теплой погоды в этом году работыбудут продолжены.

Обнародовать в СМИ сметную документациюпредложил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин. Инициативаобщественника была одобрена в Администрации на рабочем совещаниис участием замминистра транспорта и дорожного строительства областиАлександра Сидоренко.

Ген.подрядчиком работ является ООО «ДРСУУралгазстрой». Ремонт участка пр.Мира проводит субподрядчик МУП«Тагилдорстрой», пр. Октябрьский — субподрядчик ООО «Тагилдор».

В реконструкциюучастка пр. Мира от перекрестка ул. Циолковского до ул. Победы будетвложено 4 млн рублей. Из них 3 млн пойдет на реконструкцию дороги.11 тысяч из общей суммы пойдут на замену люков и поднятие колодцевкирпичом. 199 тысяч — на озеленение газонов.

В ремонт проезжей части на перекрестке Мира-Циолковского вложат 324 тысячи, в ремонт трамвайных путей — 3 млн рублей.

На ремонтдороги по проспекту Октябрьский от Уральского проспектадо Черноисточинского шоссе направят 39 млн рублей. Запланированы такжеремонтные работы колодцев и замена люков, на эти цели предусмотрено34 тысячи, на озеленение выделят 2 млн рублей.

25 млн рублей вложат в ремонт дороги по проспекту Вагоностроителей.

Сметы в ближайшее время будут выложены на сайтеобщественного движения «Тагил без ям».