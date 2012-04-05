Современное искусство – видео маппинг в хореографии

Не так давно люди удивлялись и восторгались различным спецэффектам на фоне архитектурных сооружений. Сегодня благодаря фантазии гениальных творцов можно наблюдать уникальные выступления танцовщиц в сопровождении 3д визуальных эффектов. Где еще можно увидеть всплески огня и молний, возникающих с легкой и нежной руки прекрасной девушки под сопровождение мощной аудиоаппаратуры? Нигде, поскольку подобное танцевальное шоу появилось лишь в России и является полностью эксклюзивным. Конечно, есть и американские, и японские команды, выполняющие подобные мероприятия на столь высоком уровне, но в странах СНГ таких нет.

Словно легкий ветерок, который колышет кроны деревьев, «Битва теней» заворожит Вас и увлечет в собственный мир, созданный хоть и искусственно, но существующий в реальности – в виртуальной реальности. Концепция постановки отличается стихийностью, характером и горячим действием, которое неискушенного зрителя приведет в восторг. Существует ли на свете что-то, что может привлечь внимание каждого и окунуть его в собственную атмосферу происходящего, при этом оставаясь недосягаемым? Да, существует. Именно видео маппинг демонстрирует такую возможность, но лишь «Битва Теней» воплощает эту возможность в жизнь.

Вы любите современное искусство? Вы видели настоящее танцевальное шоу? Вы знаете о том, что в России лишь только один коллектив устраивает свое подобное маппиг представление? Если на все вопросы были получены правильные ответы, то значит танцевальное шоу «Ангелы и Демоны» не прошли мимо, а остались в памяти и будут будоражить воспоминания об увиденном таинстве до самой смерти. Это не преувеличение – это нужно видеть своими глазами. Мощная энергетика, которую девушки выплескивают на сцене перед зрителем, словно западает в душу и остается там. Неплохой рекламный ход для компании, желающей увеличить свою значимость на рынке? Можно пригласить коллектив с полным почти 20 минутным исполнением, а можно лишь заказать отдельные сцены из программы. Все зависит только от пожелания клиента.

Мощнейшая аудиосистема в формате 5.1 и трехмерные визуальные спецэффекты произведут фурор на любом мероприятии. Для бизнеса устройство подобного шоу на очередной презентации – это абсолютно беспроигрышный ход.