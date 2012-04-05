В автомобильных авариях на Байкале обвинили миражи

По данным МЧС, утром в четверг, 5 апреля, на Малом море затонул автомобиль ВАЗ 2107, в котором находились двое мужчин. Водителю и пассажиру удалось самостоятельно выбраться на лед и вызвать спасателей, которые извлекли автомобиль из воды. В предыдущих семи случаях погибших и пострадавших также не было. К интенсивному таянию льда и образованию миражей приводит теплая погода. В некоторых районах Ольхонского района Иркутской области температура в течение недели поднималась до +17 градусов. Потепление также приводит к ледоколу. Ранее МЧС сняли с отколовшейся льдины 12 туристов, отправившихся в пеший переход по Байкалу до Ольхона. В связи с усугублением ледовой обстановки на Байкале ГУ МЧС предостерегает от пеших прогулок по льду и поездок по озеру на машинах.