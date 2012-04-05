В Екатеринбургском зоопарке родился кенгуренок

Чуть больше месяца назад в Екатеринбургском зоопарке появился на свет, а именно - вылез из сумки, маленький кенгуренок. Второго марта его впервые увидели сотрудники зоопарка выглядывающим из маминого убежища.

Как сообщили в пресс-службе зверинца, еще с сентября 2011 года сотрудники начали наблюдать за мамой Бонни, позже заметили некоторые шевеления в ее сумке. У сумчатых млекопитающих появление детенышей не так легко выявить.

Дело в том, что появляются на свет они настолько маленькими, что сама беременность почти не заметна. Сразу после рождения, кенгуренок, похожий на розового червячка ползет в сумку, цепляясь коготками передних лап за шерсть на брюхе самки, которую она специально вылизывает, как бы прокладывая дорожку. Добравшись до сумки, он забирается внутрь, где происходит дальнейшее развитие в течении 2-3 месяцев. Затем он начинает выглядывать из сумки и только к 4 месяцам он впервые решается покинуть убежище. Однако до 10 месяцев детеныш кормится молоком матери и часто находится в сумке, хотя его можно застать и вдали от мамы пояснили в зоопарке.

Сейчас малыш часто выглядывает из сумки, по утрам его можно увидеть полностью, когда он выбирается из нее. Сотрудники зоопарка регулярно следят за его развитием, однако делать это довольно не просто - малыш, при любом шорохе прячется в укрытие. Предположительно, родившийся кенгуренок - самец. Но пока точно говорить об этом нельзя, поэтому у малыша еще не появилось имя. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, едят с аппетитом, они спокойны по отношению к людям, подходят к сотрудникам, однако дотрагиваться не разрешают.