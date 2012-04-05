В Нижнем Тагиле ОРВИ под контролем

Все лечебно-профилактические, развлекательные и образовательныеучреждения города и Пригородного района, по данным Роспотребнадзора,работают в обычном режиме.

Однако по результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов специалистами были выделены вирус парагриппа (1 случай) и возбудитель гриппа типа А (1 случай). Поэтому медики рекомендуют тагильчанам одевайться по погоде и соблюдать меры профилактики инфекций.