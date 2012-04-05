В Нижнем Тагиле ОРВИ под контролем
5 апреля 2012, 10:52Общество
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За последнюю неделю марта в Нижнем Тагиле зарегистрировано 1877 случаев заболевания ОРВИ, что на 1,3% ниже аналогичного периода прошлого года.
Все лечебно-профилактические, развлекательные и образовательныеучреждения города и Пригородного района, по данным Роспотребнадзора,работают в обычном режиме.
Однако по результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов специалистами были выделены вирус парагриппа (1 случай) и возбудитель гриппа типа А (1 случай). Поэтому медики рекомендуют тагильчанам одевайться по погоде и соблюдать меры профилактики инфекций.
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