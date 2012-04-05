В Нью-Йорке выбрали «Всемирный автомобиль года»

Другими претендентами на первое место в этой категории были Lamborghini Aventador LP 700-4 и McLaren MP4-12C. Титул лучшей «зеленой» машины завоевал седан Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEFFICIENCY, опередивший в голосовании электрокар Ford Focus и гибрид Peugeot 3008. Приз за лучший дизайн был присужден кроссоверу Range Rover Evoque, который отвоевал первое место у Citroen DS5 и Volkswagen up!.