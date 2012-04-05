В Нью-Йорке выбрали «Всемирный автомобиль года»
5 апреля 2012, 08:15ОбществоРОман БОТов
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На моторшоу в Нью-Йорке назвали победителей премии «Всемирный автомобиль 2012 года». Лучшей машиной текущего года был признан компакт-кар Volkswagen up!, который в итоговом голосовании по сумме баллов смог обойти BMW 3-Series и Porsche 911. В номинации «Лучший спортивный автомобиль года» жюри конкурса, в которое входят 64 автожурналиста из 25 стран мира, победил Porsche 911.
Другими претендентами на первое место в этой категории были Lamborghini Aventador LP 700-4 и McLaren MP4-12C. Титул лучшей «зеленой» машины завоевал седан Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEFFICIENCY, опередивший в голосовании электрокар Ford Focus и гибрид Peugeot 3008. Приз за лучший дизайн был присужден кроссоверу Range Rover Evoque, который отвоевал первое место у Citroen DS5 и Volkswagen up!.
Фото VW
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