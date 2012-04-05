За безопасностью на вокзале Нижнего Тагила будет следить интегрированная комплексная система

В ней также предусмотрен единый ситуационный центр с прямой оперативной связью с дежурными частями МВД, ФСБ и МЧС. Программа способна идентифицировать людей по видеоизображению, отметили в пресс-службе ниженетагильского региона СвЖД.

Чтобы оснастить интегрированной комплексной системой безопасности6 вокзалов региона, Свердловская железная дорога потратит в этом году 23,5 миллиона рублей.