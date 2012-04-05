За безопасностью на вокзале Нижнего Тагила будет следить интегрированная комплексная система
5 апреля 2012, 09:18ОбществоОльга
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Она включает в себя видео-наблюдение, пожарно-охранную сигнализацию, системы доступа и оповещения, позволяющие оперативно реагировать на нештатные ситуации.
В ней также предусмотрен единый ситуационный центр с прямой оперативной связью с дежурными частями МВД, ФСБ и МЧС. Программа способна идентифицировать людей по видеоизображению, отметили в пресс-службе ниженетагильского региона СвЖД.
Чтобы оснастить интегрированной комплексной системой безопасности6 вокзалов региона, Свердловская железная дорога потратит в этом году 23,5 миллиона рублей.
На вокзале Нижнего Тагила уже установлены современная пожарная сигнализация, 32 видеокамеры и арочные металлодетекторы. Последние сейчас работают в тестовом режиме.
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