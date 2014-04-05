Нижнетагильские полицейские оперативно задержали юного угонщика-рецидивиста
Ранним утром в середине марта во время патрулирования экипаж ДПС обнаружил на территории гаражно-строительного кооператива по улице Шевченко брошенный автомобиль ВАЗ–21043. «Классика» стояла между рядов боксов с разбитыми стеклами и фарами. Когда полицейские заглянули в салон автомобиля и заметили снятый корпус рулевой колонки со скрученными проводами замка зажигания, все стаяло ясно - машина была угнана.
Правоохранители по государственным регистрационным знакам установили владельца «четверки», который пояснил, что на ночь припарковал автомобиль у дома своей дочери на улице Чернышевского. Сам остался ночевать по другому адресу.
Сотрудники уголовного розыска проделали большую работу по проверке на причастность к совершенному преступлению лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. На второй день поисков оперативники установили и задержали 17 – летнего молодого человека, который состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подросток рос в неблагополучной семье без отца, пять раз судим за угоны и кражи. За плечами у него реальные сроки лишения свободы, последний раз освободился в июне 2013 года. Парень поначалу отрицал свою причастность к данному преступлению, но вскоре во всем сознался. Он рассказал полицейским, что весь вечер катался с другом на автомобиле в качестве пассажира. Не раз он просил приятеля дать возможность самому сесть за руль, но тот, ссылаясь на нахождение в состоянии алкогольного опьянения, отказывал.
Сильное желание управлять машиной не давало покоя молодому человеку. Чтобы осуществить задуманное, парень выбрал автомобиль, припаркованный в ближайшем дворе.
После ночных поездок по городу на чужой машине, юноша бросил «четверку» в гаражах. При этом ушел не с пустыми руками, прихватив с собой аккумулятор, насос и домкрат. Напоследок злоумышленник разбил стекла и фары лопатой, которую бросил там же.
Как пояснила старший дознаватель отдела полиции № 19 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» старший лейтенант полиции Светлана Бриткова, похищенное из автомашины имущество изъяли и вернули владельцу. В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса «Угон» и «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
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