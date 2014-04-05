Нижнетагильские полицейские оперативно задержали юного угонщика-рецидивиста

Сотрудники уголовного розыска проделали большую работу по проверке на причастность к совершенному преступлению лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. На второй день поисков оперативники установили и задержали 17 – летнего молодого человека, который состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подросток рос в неблагополучной семье без отца, пять раз судим за угоны и кражи. За плечами у него реальные сроки лишения свободы, последний раз освободился в июне 2013 года. Парень поначалу отрицал свою причастность к данному преступлению, но вскоре во всем сознался. Он рассказал полицейским, что весь вечер катался с другом на автомобиле в качестве пассажира. Не раз он просил приятеля дать возможность самому сесть за руль, но тот, ссылаясь на нахождение в состоянии алкогольного опьянения, отказывал.