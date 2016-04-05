Акриловые ванны - идеальное сочетание практичности и изысканного дизайна

Сейчас потребитель может выбирать ванну по размеру, форме, материалу, цвету и наличию дополнительных функций. Благодаря представленному многообразию все большее число людей предпочитает акриловую ванну.

Современные технологии позволяют придать ваннам из акрила практически любую форму вплоть до ассиметричной. Наиболее популярные виды акриловых ванн:

прямоугольная;

угловая;

овальная;

круглая.

Выбор цвета также неограничен – подобрать модель под определенный интерьер несложно.

В сравнении с привычными чугунными и стальными ваннами, акриловые имеют более выгодные характеристики и практически лишены недостатков. К основным достоинствам можно отнести следующие:

Небольшой вес. Этот факт значительно облегчает транспортировку и монтаж изделия. Способность сохранять тепло. Поверхность акриловой ванны моментально нагревается и обеспечивает сохранение температуры воды длительное время. Бесшумность наполнения. В отличие от стальных ванн, акриловые наполняются водой практически бесшумно. Гигиеничность. Поверхность ванной является идеально гладкой, что препятствует образованию плесени и размножению микроорганизмов. Акрил является полимерным материалом, вследствие чего такая ванна не подвержена коррозии. Простота реставрации. При наличии такой необходимости образовавшуюся на поверхности трещину можно устранить при помощи жидкого акрила. Достаточно нанести средство, а после его затвердения отшлифовать поверхность. Долговечность. Акрил является весьма прочным материалом, а также характеризуется высокой устойчивостью к истиранию. Это гарантирует сохранение исходного цвета покрытия на весь период службы неизменным.

При выборе стоит ориентироваться не только на внешние характеристики, но и обратить внимание на качественные. Толщина слоя акрила у качественных изделий должен быть не менее 5 мм. Поверхность ванной должна быть идеально ровной, а цвет – однородным.

Акриловые ванны по желанию заказчика могут быть оснащены дополнительными возможностями, благодаря чему значительно возрастает уровень комфорта: подсветкой, системой дезинфекции, ароматерапии, различных видов массажа.