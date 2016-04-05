«Болеем за наших» с АЗС «Газпромнефть»!

Топливо G-Driveсети АЗС «Газпромнефть» выступит официальным спонсором Чемпионата Мира по Хоккею 2016, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая 2016 года. Клиенты сети получат уникальную возможность побывать на самых зрелищных матчах национальных команд, став участниками акции «Болеем за наших».

Чтобы выиграть билеты на Чемпионат Мира по Хоккею* достаточно с 1 по 25 апреля 2016 года заправлять автомобиль на АЗС «Газпромнефть» топливом G-Driveс использованием карты лояльности «Нам По Пути» и зарегистрировать номер карты на сайте www.gpn-promo.ru. По окончании акции, 30 апреля, на сайте будет опубликован рейтинг самых активных участников. Чем выше литраж заправок – тем больше шансов на победу!

Более подробную информацию об организаторе акции "Болеем за наших", о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на АЗС «Газпромнефть» и на сайте www.gpn-promo.ru.

*включая оплату перелета до Москвы и обратно

Справка:

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.

G-Drive – топливо нового поколения, которое реализуется на АЗС сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.