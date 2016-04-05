Специалист Роспотребнадзора побывал с проверкой в неблагополучном доме, куда город пытается заселить жительницу Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

Сама комната практически полностью захламлена. Очевидно, что она нуждается в ремонте. Поводом для бурного спора между специалистом Роспотребнадзора и женщиной, которую пытаются заселить в эту комнату (Валентиной З.) по акту социального найма, стало то, промерзает ли комната, есть ли в ней плесень, в каком состоянии находятся батареи. Однако то, что в комнате не работает вентиляция - факт.

Необходимо учитывать, что в доме на Красноармейской, 66 жилые комнаты находятся отдельно, а места общего пользования (кухни, душевые, прачечные) отдельно. Потому осмотру подлежали и они.

Было установлено и запротоколировано, что в местах общего пользования на этаже работают не все туалеты, раковины и душевые. Практически нигде нет лампочек. В коридорах и местах общего пользования очень темно. Предположительно, лампочки крадут сами жильцы дома.

У нас на пять этажей работает только один душ. На первом этаже призналась жительница дома, вышедшая из душа.

Освещение создано вспышкой фотоаппарата. В помещении темно.

В марте дом посещала жилищная инспекция вместе с представителями управляющей компании. Тогда общедомовое имущество было в лучшем состоянии. Лампочки и свет были почти везде. Но в соседнем подъезде и тогда были заметны следы длительного незаконного пребывания лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Необходимо отметить, что поскольку дом не является ветхим или аварийным, расселения или реконструкции его жильцам ждать не приходится. Потому они продолжают жить в условиях, когда в утренний час к работающей раковине приходится стоять в очереди.

На этот раз специалист Администрации Нижнего Тагила и эксперт Роспотребнадзора отказались пройти в соседний подъезд, где в прошлый раз были замечены бездомные, а на потолке оставалась копоть от прошлогоднего пожара. Недавно в подъезде покрасили стены и побелили потолок, но с приходом тепла запах, создаваемый ночующими там бездомными, стал ощущаться очень остро.

Один из деклассированных элементов мирно спал, когда его жилье посетили журналисты TagilCity.ru. Необходимо сделать оговорку, что место, где он нашёл ночлег, не может быть его домом, поскольку весь этаж находится в муниципальной собственности. Но после пожара кроме бездомных никто не живёт на этом этаже. Бездомные периодически выламывают доски, обустраивают свой нехитрый быт, там же справляя естественные нужды.

Журналисты TagilCity.ru отметили ухудшение состояния общедомового имущества за время, прошедшее с последнего визита (менее месяца). Валентина З. рассказала о своем видении причин этого:

В прошлый раз у управляющей компании была цель показать жилищной инспекции то, что тут всё хорошо, что тут можно жить, а сейчас мы увидели истинное положение вещей рассказала журналистам TagilCity.ru женщина, отказывающаяся от заселения в этот дом.

По словам Валентины З., в 2011 году Роспотребнадзором уже давалось положительное заключение, комната признавалась пригодной для жилья. Будут ли сейчас приняты во внимания перемены, произошедшие за последние пять лет?

Прямо под окном предлагаемой комнаты построена конструкция, назначение которой представители Администрации затруднились объяснить.

Вид на комнаты, где расположены душевые, снаружи. Это Красноармейская, 66. Один из дворов в центре Нижнего Тагила.