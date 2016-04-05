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Специалист Роспотребнадзора побывал с проверкой в неблагополучном доме, куда город пытается заселить жительницу Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
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Специалист Роспотребнадзора побывал с проверкой в неблагополучном доме, куда город пытается заселить жительницу Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

5 апреля 2016, 20:45ОбществоПавел Щербина
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