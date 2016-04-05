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В этом году Нижний Тагил высадит в три раза меньше цветов, чем в 2015
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В этом году Нижний Тагил высадит в три раза меньше цветов, чем в 2015

5 апреля 2016, 13:50ОбществоПавел Щербина
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