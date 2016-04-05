В этом году Нижний Тагил высадит в три раза меньше цветов, чем в 2015

Если в прошлом году в Нижнем Тагиле было высажено 575 тысяч цветков за 25 миллионов рублей, то в этом году планируется потратить на украшение города только 9 миллионов, а этого хватит только на 185 тысяч цветков.

Но это не повод отчаиваться. Главные городские цветники по-прежнему будут засажены. Кроме того, необходимо помнить о том, что украшением города занимается не только Администрация Нижнего Тагила.

«Уралвагонзавод» в этом году отмечает свой юбилей. Это повод рассчитывать на то, что на Вагонке не только будут приведены в порядок существующие клумбы, но и появятся новые.

Кроме того, в украшении города активное участие традиционно принимают волонтёры и предприниматели Нижнего Тагила.