В этом году Нижний Тагил высадит в три раза меньше цветов, чем в 2015
5 апреля 2016, 13:50ОбществоПавел Щербина
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Информация была опубликована на сайте госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Если в прошлом году в Нижнем Тагиле было высажено 575 тысяч цветков за 25 миллионов рублей, то в этом году планируется потратить на украшение города только 9 миллионов, а этого хватит только на 185 тысяч цветков.
Но это не повод отчаиваться. Главные городские цветники по-прежнему будут засажены. Кроме того, необходимо помнить о том, что украшением города занимается не только Администрация Нижнего Тагила.
«Уралвагонзавод» в этом году отмечает свой юбилей. Это повод рассчитывать на то, что на Вагонке не только будут приведены в порядок существующие клумбы, но и появятся новые.
Кроме того, в украшении города активное участие традиционно принимают волонтёры и предприниматели Нижнего Тагила.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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