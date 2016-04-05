В Нижнем Тагиле открылся церковный приют для беременных

Кризисный центр будет помогать беременным, стоящим на грани аборта, а также мамам с детьми, которые столкнулись с насилием в семье, финансовыми сложностями, не нашли поддержки со стороны родственников.

Тагильчанкам будут предоставлены койко-место в приюте, одежда и еда. Кроме того, с женщинами будут беседовать психологи, врачи и юристы. Они постараются помочь тагильчанкам в решении их проблем. Например, психологическая помощь тем беременным, которые планируют сделать аборт. Кроме того, специалисты окажут содействие в оформлении документов и получении пособий. И естественно, нуждающимся будет оказана медицинская помощь.

Исполнителями проекта выступили Нижнетагильская епархия и благотворительный фонд «Ковчег». Помогли сделать ремонт в помещении волонтеры центра «Милосердие» и студотряд «Родник».

Сейчас в Русской православной церкви работает уже 29 таких приютов. На днях церковь получила грант в размере миллиона рублей на организацию еще 13 кризисных центров. Кризисный центр планирует создать приюты в каждой епархии в стране.