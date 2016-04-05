В Нижнем Тагиле засыпали грязь и лужи на пути к пешеходному мосту на улице Красноармейская (ФОТО)

Чтобы сделать местность проходимой, потребовалось несколько грузовиков со щебнем. Его разровняли с помощью трактора.

Журналист TagilCity.ru опросил несколько тагильчан, чтобы узнать, что они думают об этом:

Так намного лучше. Я уж и не верила... Думала, так и будем ходить, пока грязь не высохнет сказала одна тагильчанка.

Другой прохожий больше озабочен тем, как это место потом благоустроят:

Я думаю, щебенкой дело не ограничится. Скорее всего, ближе к лету будут делать нормальную пешеходную дорожку. Я очень надеюсь, что её не будут делать впритык к дороге. Машины ездят и брызги летят во все стороны. Меня уже несколько раз тут обрызгали автолюбители сказал он.

Многие обратили внимание на то, что чуть дальше, рядом с жилым домом, есть лестничный спуск, где грязи все ещё очень много. Возможно, им займутся немного позднее.