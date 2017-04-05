Бетон: виды и применение в строительстве

Каждый вид имеет свои особенности и сферы использования. В настоящее время можно приготовить смесь непосредственно на объекте строительства или в производственном цеху либо купить бетон с доставкой в установленные сроки у специализированных компаний.

Обычный бетон: свойства и использование материала

Сферы применения обычного бетона безграничны – строительство объектов, начиная от хозяйственных сооружений и гаражей, заканчивая коттеджами, многоэтажными домами, офисами и производственными комплексами, создание конструктивных элементов – бордюров, опор, лестничных пролетов, столбов для уличного освещения, взлетных полос, составляющих мостов и т.д.

Классификация материала осуществляется нескольким основным признакам. К числу таковых относятся уровень прочности, степень морозоустойчивости, сила сопротивления по отношению к водопроницаемости. Для каждого вида бетона по этим значениям используется определенная маркировка, состоящая из букв и цифр:

прочность указывается буквой «В» и цифровыми символами в пределах 1-60;

степень морозоустойчивости – «F» со значением от 50 до 500;

уровень водонепроницаемости маркируется «W», числовые пределы – 2-12.

По составу бетон классифицируется на легкий и тяжелый. Также существует особо тяжелый материал, относящийся к категории специальных продуктов, имеющих узкую область применения. При производстве легких бетонов используются наполнители с небольшим весом – керамзит, шлаки, пемза. Этот материал подходит для возведения ограждений, производства панелей и кирпича. Тяжелый бетон основан на гранитной крошке либо щебне. Его применяют при строительстве монолитных сооружений. Он подходит для производства элементов перекрытий, ЖБИ и других изделий.

Обычный бетон и его марки

Специализированными компаниями осуществляется доставка бетона, произведенного на основании различных марок цемента. Выбор зависит от сферы использования материала:

М100 – идеальное и экономически выгодное решение для проведения подготовительных работ – создание подушек под фундаменты, черновая заливка пола, производство конструкций, не рассчитанных на большие нагрузки;

М150 – оптимальный выбор для начального этапа прокладки тротуаров и изготовления некоторых видов ЖБИ (бордюрного камня, блоков);

М200 – решение для частного домостроительства (заливка оснований) и основа для производства плит дорожных, бордюров и стенных элементов;

М250 – создание лестничных пролетов, лифтовых шахт, ограждений;

М300 – широко используемый материал в строительстве средних масштабов (заливка фундаментов, изготовление монолитных подпор);

М350 – незаменим при многоэтажном возведении в качестве балок, колонн, несущих элементов, оснований;

М400-М550 – изготовления конструкций с повышенными требованиями прочности;

М600 – дорогостоящий материал с ограниченной сферой применения, обладающий высокими показателями.