Более 100 школьников приняли участие в областной олимпиаде в Нижнем Тагиле

Участие приняли более 100 учащихся с 8 по 11 классы. Основные цели мероприятия: выявление творческих способностей школьников, мотивация к образованию, развитие интеллектуальной культуры, сообщают «Все новости».

Награждение победителей состоится 21 апреля в ДКШ. Все участники получат дипломы, а победители – ценные призы.

Олимпиада является одним из важнейших направлений деятельности института в рамках профориентации учащихся. Также в институте для школьников проводятся фотоконкурсы, научно-практические конференции и семинары.