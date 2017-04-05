Более 100 школьников приняли участие в областной олимпиаде в Нижнем Тагиле
5 апреля 2017, 12:15Общество
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В Нижнем Тагиле в «Институте подготовки кадров «21 век» состоялась ежегодная областная олимпиада среди школьников по предметам: технология, информатика, экономика, экология.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участие приняли более 100 учащихся с 8 по 11 классы. Основные цели мероприятия: выявление творческих способностей школьников, мотивация к образованию, развитие интеллектуальной культуры, сообщают «Все новости».
Награждение победителей состоится 21 апреля в ДКШ. Все участники получат дипломы, а победители – ценные призы.
Олимпиада является одним из важнейших направлений деятельности института в рамках профориентации учащихся. Также в институте для школьников проводятся фотоконкурсы, научно-практические конференции и семинары.
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