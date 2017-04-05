Более 40 детей-сирот получили квартиры в новостройках Нижнего Тагила

В прокуратуру обратились три родных брата – выпускники детского дома. Их родители умерли в 2002 и 2003 годах. Своего жилья в собственности у них не было, и их поставили на учет в Управлении социальной политики Пригородного района в марте 2013 года.

Прокуратура направила исковые заявления в Тагилстроевский суд о предоставлении каждому из братьев отдельного благоустроенного жилья. Еще одним примером является получение квартиры ребенком, оставшимся без попечения родителей в 2000 году. В 2010 году он поступил на обучение в профессиональное училище, а в 2013 году был поставлен на учет в Управлении социальной политики.

Все иски о предоставлении жилья детям, оставшимся без попечения родителей, были Тагилстроевским судом удовлетворены.

4 апреля 2017 года 41 ребенок-сирота получил ключи от благоустроенных квартир в селах Николо-Павловское и Покровское. Все квартиры находятся в новостройках, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.