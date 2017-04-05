Чиновники в Свердловской области заплатят штраф 100 тыс. рублей на нарушения при строительстве детского сада

Однако в новом детском саду обнаружились многочисленные нарушения. Например, недопоставлена мебель и оборудование, изменена проектировка здания, нарушены нормы СанПиН и пожарной безопасности. При этом администрация Тугулымского ГО в полном объеме оплатила работы по контракту и не приняла мер к взысканию неустойки.

В связи с нарушениями прокуратурой была инициирована проверка исполнения требований действующего законодательства об образовании.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, было установлено, что из-за нарушений дети не получают в полном объеме образовательные услуги и посещают детский сад на условиях кратковременного пребывания.

Прокуратура направила в судебную инстанцию материалы по факту обнаруженных нарушений. Вынесено решение – наложить штраф в размере 100 тыс. рублей на администрацию района.

Помимо этого, постановлением прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере 290 тыс. рублей. На руководство дошкольного образовательного учреждения возложена обязанность по устранению недостатков.