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Дорога на ул. Лесная будет засыпана щебнем после жалоб жителей дорожным общественникам Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорога на ул. Лесная будет засыпана щебнем после жалоб жителей дорожным общественникам Нижнего Тагила (ФОТО)

5 апреля 2017, 17:45ОбществоПавел Щербина
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