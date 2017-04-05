Дорога на ул. Лесная будет засыпана щебнем после жалоб жителей дорожным общественникам Нижнего Тагила (ФОТО)

Жители ул. Лесная, расположенной в частном секторе к северу от ул. Ильича, сообщили общественникам ОД «Тагил без ям» о том, что из-за состояния дороги по ней затруднительны как поездки на личном автотранспорте, так и пешие прогулки с детьми.

Ул. Лесная в Дзержинском районе находится в ужасном состоянии. Раньше её ровняли грейдером, теперь и этого не делают. Невозможно ехать ни на машине, ни с ребёнком погулять в коляске. На подъезде к церкви с ул. Ильича самый плохой участок. Яма на яме. Людей провожают в последний путь по этой «дороге». Каждый год одно и тоже. Её бы хотя бы засыпали старым асфальтом, который срезают при ремонте дорог. Так сделали на ул. Радистов. Сейчас весна и по ул. Лесная вообще не пройти. Вечная грязь сообщила жительница Вагонки Наталья.

Фотографии ОД «Тагил без ям».

Представители ОД «Тагил без ям» разобрались в ситуации. По их словам, представители службы заказчика обяжут дорожную компанию, обслуживающую улицу, просыпать дороги и разровнять.

Куратору «Службы заказчика» было направлено письмо. Она выдала предписание «УБТ-Сервис» отгрейдировать дорогу с добавлением нового материала. Таким образом, на дорогу будет высыпан щебень или скол асфальта, затем это будет разровнено грейдером. Когда это будет сделано – точной информации нет, но предполагаю, что в ближайшее время рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Напомним, в текущем году в Нижнем Тагиле на Вагонке планируется отремонтировать 17 улиц. Улица Лесная не входит в этот список.