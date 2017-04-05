Экстремал перепрыгнул через ехавшую на скорости 100 км/час иномарку в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Как пишет портал Ура.ру , видео щекочет нервы, во время прыжка каскадер чуть не задевает головой машину. Но все прошло успешно, трюкач не пострадал. Выполнение прыжка одновременно снимали несколько камер.

Очевидцы трюка не находят слов. Стоит заметить, что Олег перед трюком долго тренировался, решение было не спонтанным и риски были просчитаны заранее. Паркуром он занимается с 14 лет, с группой единомышленников он выполняет опасные трюки, в том числе, и на небоскребах. За это молодому человеку запрещен въезд в Арабские Эмираты.