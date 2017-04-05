Евгений Ройзман выступил в защиту блоггера Соколовского в суде

По словам Ройзмана, который пересмотрел ролики Соколовского, юноша заслуживает снисхождения ввиду своей незрелости. «Он нигилистичный, с рациональным зерном, однако, он говорил вещи, которые воспитанный человек говорить не должен», заявил Евгений Ройзман.

Моське на слона лаять можно. Но когда слон начинает гоняться за Моськой – это нехорошо, некрасиво. Где Бог, где Церковь, а где Соколовский, которого даже в микроскоп не видно? -- сказал Ройзман на суде.

Руслану Соколовскому нужно извиниться перед верующими за свои слова, уверен Ройзман. В целом поступок стоит простить по причине невежества и незрелости подсудимого, сказал мэр Екатеринбурга.