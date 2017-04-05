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На Урале «умных» вещей стало на треть больше
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Урале «умных» вещей стало на треть больше

5 апреля 2017, 14:05Обществоoffice@tagilcity.ru
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