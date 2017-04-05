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Пятеро подростков были доставлены в опорный пункт полиции после конфликта в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пятеро подростков были доставлены в опорный пункт полиции после конфликта в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

5 апреля 2017, 16:40ОбществоПавел Щербина
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