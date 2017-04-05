Пятеро подростков были доставлены в опорный пункт полиции после конфликта в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Случайным свидетелем завершения конфликта стал журналист TagilCity.ru. Как это зачастую бывает, при появлении полиции с сиренами и проблесковыми маячками наиболее активная часть конфликтующих разбежалась в разных направлениях.

Пропустив начало конфликта, журналисты TagilCity.ru постарались выяснить суть произошедшего у сотрудников полиции, дежуривших на месте, к которым позднее присоединились коллеги на полицейском УАЗе.

Что тут происходило - не знаю, но это происходит постоянно туманно прокомментировала ситуацию для журналиста TagilCity.ru представительница пешего патруля ППС.

Одна из групп молодых людей находилась с нечётной стороны проспекта Строителей.

5 апреля журналисты TagilCity.ru выяснили, что несмотря на то, что некоторые молодые люди разбежались, кто-то всё же был доставлен в опорный пункт полиции.

В ближайший опорный пункт на пр. Строителей было доставлено порядка 5 подростков. Со всеми проведены беседы. Это называется «профилактика» уточнили для журналистов TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Другая группа молодых людей стояла через дорогу на чётной стороне проспекта Строителей.

Как объяснили полицейские журналистам, причиной доставки молодых людей в опорный пункт стало то, те «сцепились» в центре города. Протоколов не составлялось. Доставленные отделались нравоучительными беседами.

Между группами молодых людей за ситуацией следили сотрудники полиции.

Напомним, в минувшем году из-за собраний шумной компании подростков в центре ГГМ страдали имущество и учащиеся Политехнической гимназии. Проблема была решена за счёт регулярных патрулей полиции и установки школой новых металлических ворот.