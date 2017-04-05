Пятеро подростков были доставлены в опорный пункт полиции после конфликта в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
4 апреля в центре Нижнего Тагила около кинотеатра между проспектами Ленина и Строителей примерно в 18:30 произошёл конфликт между группами юных тагильчан.
Случайным свидетелем завершения конфликта стал журналист TagilCity.ru. Как это зачастую бывает, при появлении полиции с сиренами и проблесковыми маячками наиболее активная часть конфликтующих разбежалась в разных направлениях.
Пропустив начало конфликта, журналисты TagilCity.ru постарались выяснить суть произошедшего у сотрудников полиции, дежуривших на месте, к которым позднее присоединились коллеги на полицейском УАЗе.
Что тут происходило - не знаю, но это происходит постоянно туманно прокомментировала ситуацию для журналиста TagilCity.ru представительница пешего патруля ППС.
Одна из групп молодых людей находилась с нечётной стороны проспекта Строителей.
5 апреля журналисты TagilCity.ru выяснили, что несмотря на то, что некоторые молодые люди разбежались, кто-то всё же был доставлен в опорный пункт полиции.
В ближайший опорный пункт на пр. Строителей было доставлено порядка 5 подростков. Со всеми проведены беседы. Это называется «профилактика» уточнили для журналистов TagilCity.ru в пресс-группе УВД.
Другая группа молодых людей стояла через дорогу на чётной стороне проспекта Строителей.
Как объяснили полицейские журналистам, причиной доставки молодых людей в опорный пункт стало то, те «сцепились» в центре города. Протоколов не составлялось. Доставленные отделались нравоучительными беседами.
Между группами молодых людей за ситуацией следили сотрудники полиции.
Напомним, в минувшем году из-за собраний шумной компании подростков в центре ГГМ страдали имущество и учащиеся Политехнической гимназии. Проблема была решена за счёт регулярных патрулей полиции и установки школой новых металлических ворот.
© Павел Щербина, TagilCity.ru