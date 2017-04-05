Школа в Свердловской области закрыта на три месяца из-за нарушения санитарных норм (ФОТО)
5 апреля 2017, 13:05Общество
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По требованию Роспотребнадзора судебные приставы на три месяца закрыли школу в Нижнесергинском районе. Причиной тому стали санитарно-технические нарушения, обнаруженные в учебном заведении.
В поселке Михайловском на 90 дней закрыт филиал средней школы №1. Проверка, проведенная сотрудниками надзорного ведомства, выявила в образовательном учреждении многочисленные нарушения СанПиНа.
Роспотребнадзор предъявил претензии, касающиеся внешнего и внутреннего состояния школы: отсутствие уличного освещения, оборудованной хозяйственной зоны, наличие существенных дефектов на покрытии пола в спортивном зале, что может привести к травмированию детей, а также другие нарушения в учебных кабинетах.
Деятельность образовательного учреждения приостановлена на 90 дней или до устранения всех выявленных нарушений, сообщает Е1.RU.
Фото: УФССП по Свердловской области / E1.RU
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