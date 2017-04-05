Школа в Свердловской области закрыта на три месяца из-за нарушения санитарных норм (ФОТО)

В поселке Михайловском на 90 дней закрыт филиал средней школы №1. Проверка, проведенная сотрудниками надзорного ведомства, выявила в образовательном учреждении многочисленные нарушения СанПиНа.

Роспотребнадзор предъявил претензии, касающиеся внешнего и внутреннего состояния школы: отсутствие уличного освещения, оборудованной хозяйственной зоны, наличие существенных дефектов на покрытии пола в спортивном зале, что может привести к травмированию детей, а также другие нарушения в учебных кабинетах.