Социальные сети могут стать недоступны детям до 14 лет в России

Ленинградские депутаты разработали законопроект, согласно которому в соцсети можно будет зарегистрироваться только путем верификации – по предъявлению паспортных данных, сообщает газета «Известия».

Это означает, что дети до получения паспорта не смогут пользоваться соцсетями, нельзя будет регистрироваться под вымышленным именем или ником. Также законодатели предлагают ввести запрет на публикацию переписки пользователями без их согласия, а за нарушение – штрафовать.

Предлагается также ввести наказание за пропаганду национальной розни, нетрадиционных сексуальных отношений, табакокурения, употребления алкоголя. В законопроекте предусматривается и полный запрет на использование интернета в рабочее время для работников бюджетных организаций. Авторы считают, что это поможет повысить производительность труда.

Если новые предложения вступят в силу, то родителям, допустившим вступление их детей в запрещенное сообщество, придется заплатить штраф в размере до 2 000 рублей. А пользователям, которые ввели недостоверные данные при регистрации в соцсети, нужно будет заплатить штраф в размере 1 000-3 000 рублей. В аналогичной ситуации владельцу сайта предъявят штраф 100-300 тысяч рублей.

Проект будет представлен на обсуждение в Госдуму 5 апреля. Если он будет утвержден, то действовать он начнет с 1 января 2018 года.