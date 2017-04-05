Украденные три года назад Невьянские иконы, вероятно, нашлись в Первоуральске

Согласно материалам дела, три года назад обвиняемая Наталья торговала иконами из Невьянска в Сочи. Но дело не пошло, поэтому она закрыла точку, а иконы отправила обратно в Свердловскую область.

Однако три экспоната так и не доехали до Невьянска, утверждают истцы. Наталья, в свою очередь, уверена, что она стала жертвой вымогательства, а иконы были спрятаны.

В разгар судебных тяжб, передает Студия 41, стало известно о чудесной находке. Одна из икон была обнаружена на выставке в Первоуральске. Внешний вид и инвентарный номер это подтверждают, сообщают защитники Натальи. Однако в фонде невьянской Иконописи уверены, что икона похожа, но не идентична, а один и тот же номер был присвоен экспонату по ошибке.

Решающую точку в деле должны поставить специалисты, которые, основываясь на результатах экспертизы, передадут информацию в суд.