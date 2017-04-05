В литейном цехе Уралвагонзавода внедрены современные системы аспирации

Новые системы аспирации установлены в литейном цехе №2 Уралвагонзавода. Внедрение современного фильтрационного оборудования в литейном цехе №2 прошло в рамках системной работы по улучшению условий труда на головном предприятии корпорации УВЗ.

Современные системы предназначены для аспирации и фильтрации воздуха в местах проведения сварочных работ и исправления дефектов литья и эффективно борются с такими вредными факторами металлургического производства, как пыль и сварочные аэрозоли.

Системами аспирации оснащены четыре пролета литейного цеха №2 машиностроительного гиганта. В результате работы аспирационных систем в цехе снизилась концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны.