Юные тагильчане написали письма генеральному секретарю ООН в рамках конкурса «Лучший урок письма»

Школьникам было предложено представить себя советниками секретаря ООН, выявить наиболее значимую для мира проблему и поразмышлять над вопросом ее решения.

Выяснилось, что больше всего учащихся волнуют терроризм, вопросы вымирания животных, уровень образования. Из всех работ лишь одна удостоится возможности принять участие в международном конкурсе и попасть в руки к адресату, сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила.