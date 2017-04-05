Юные тагильчане написали письма генеральному секретарю ООН в рамках конкурса «Лучший урок письма»
5 апреля 2017, 10:25Общество
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Ученики школы № 81 в Нижнем Тагиле в рамках всероссийского конкурса «Лучший урок письма» написали обращения к генеральному секретарю ООН, в которых предложили свои варианты по решению глобальных мировых проблем.
Сюжеты: Нижний Тагил
Школьникам было предложено представить себя советниками секретаря ООН, выявить наиболее значимую для мира проблему и поразмышлять над вопросом ее решения.
Выяснилось, что больше всего учащихся волнуют терроризм, вопросы вымирания животных, уровень образования. Из всех работ лишь одна удостоится возможности принять участие в международном конкурсе и попасть в руки к адресату, сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила.
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