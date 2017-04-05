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Юные тагильчане написали письма генеральному секретарю ООН в рамках конкурса «Лучший урок письма»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные тагильчане написали письма генеральному секретарю ООН в рамках конкурса «Лучший урок письма»

5 апреля 2017, 10:25Общество
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