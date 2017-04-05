Здоровые десны! С 1 по 30 апреля курс Plasmodent с экономией 4 000 рублей!
5 апреля 2017, 08:55ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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Если вы собирались на гигиену полости рта, имейте в виду - с 1 по 30 апреля после профессиональной гигиены полости рта Вы получите купон на курс Plasmodent (лечение десен) из 4 процедур.
Если вы собирались на гигиену полости рта, имейте в виду - с 1 по 30 апреля после профессиональной гигиены полости рта Вы получите купон на курс Plasmodent (лечение десен) из 4 процедур. В рамках спецпредложения одна процедура стоит 3 000 р. вместо 4 000 р, полный курс - 12 000 р. вместо 16 000 рублей. Экономия - 4 000 рублей! Все включено. Спецпредложение действует при единовременной оплате курса.
Подробности - у вашего гигиениста в медицинском центре "Консул" и у администраторов по тел /3435/ 44-24-34 и на сайте http://konsul-st.ru/actions/zdorovye-desny-s-1-po-30-aprelya-kurs-plasmodent-s-ekonomiey-4-000-rubley.
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