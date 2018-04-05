Большие пасхальные яйца появятся к выходным в центре Екатеринбурга

Пять интерактивных яиц установят к Пасхе в центре Екатеринбурга. Их можно будет найти с помощью специального мобильного приложения «Пасха 2018». Организаторы мероприятия предлагают жителям пройти праздничный квест. Мобильное приложение поможет узнать интересные факты о праздновании Пасхи. Для этого с помощью камеры на телефоне нужно сканировать QR-код, находящийся на яйцах.
Когда все яйца будут «активизированы», участник получит электронную открытку, которую сможет отправить своим родным и близким.
Пасхальные яйца планируют установить к утру 6 апреля, сообщает «Областная газета».