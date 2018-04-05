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Новости Нижнего Тагила

Большие пасхальные яйца появятся к выходным в центре Екатеринбурга

5 апреля 2018, 18:05Добавить новость
Екатеринбург,пасха,пасхальные яйца,квест,праздник,мобильное приложение
Пять интерактивных яиц установят к Пасхе в центре Екатеринбурга. Их можно будет найти с помощью специального мобильного приложения «Пасха 2018». Организаторы мероприятия предлагают жителям пройти праздничный квест. Мобильное приложение поможет узнать интересные факты о праздновании Пасхи. Для этого с помощью камеры на телефоне нужно сканировать QR-код, находящийся на яйцах. 

Когда все яйца будут «активизированы», участник получит электронную открытку, которую сможет отправить своим родным и близким.

Пасхальные яйца планируют установить к утру 6 апреля, сообщает «Областная газета».
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