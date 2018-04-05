Экс-инкассатор из Екатеринбурга получил срок за присвоение миллиона рублей

Согласно материалам дела, обвиняемый сотрудник 10 января около семи часов в спецавтомобиле принял сумки с наличными деньгами, которые были переданы ему юридическими лицами для дальнейшего осуществления инкассации.



Мужчина, убедившись, что деньги на месте, взял брезентовую сумку с 940 тысячами рублей и вышел из автомобиля, тем самым нарушив устав передачи денег в Банк России. Он присвоил имущество на общую сумму 954 тысячи рублей, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе расследования экс-работник инкассаторской службы полностью возместил причинённый ущерб. Суд назначил обвиняемому 2 года исправительных работ. При этом 15% заработка будет передаваться в доход государства.