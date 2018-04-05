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Новости Нижнего Тагила

Экс-инкассатор из Екатеринбурга получил срок за присвоение миллиона рублей

5 апреля 2018, 07:30Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,происшествие,прокуратура,Свердловская область,суд,уголовное дело,инкассатор
В Екатеринбурге осудили бывшего инкассатора, который был признан виновным за присвоение почти миллиона рублей. Дело рассматривал Кировский районный суд.

Согласно материалам дела, обвиняемый сотрудник 10 января около семи часов в спецавтомобиле принял сумки с наличными деньгами, которые были переданы ему юридическими лицами для дальнейшего осуществления инкассации.

Мужчина, убедившись, что деньги на месте, взял брезентовую сумку с 940 тысячами рублей и вышел из автомобиля, тем самым нарушив устав передачи денег в Банк России. Он присвоил имущество на общую сумму 954 тысячи рублей, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе расследования экс-работник инкассаторской службы полностью возместил причинённый ущерб. Суд назначил обвиняемому 2 года исправительных работ. При этом 15% заработка будет передаваться в доход государства.

 
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