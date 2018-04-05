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Новости Нижнего Тагила

Семья из Екатеринбурга отсудила у энергетиков 5 млн рублей за пожар в доме

5 апреля 2018, 15:25Добавить новость
Екатеринбург,пожар,свердловский областной суд,штраф,возмещение ущерба,энергокомпания,апеляция
Семья из Екатеринбурга отсудила у энергокомпании более 5-ти миллионов рублей за пожар в доме по адресу Грузинский переулок, 11. Возгорание  произошло ночью в октябре 2016 года. Пожар произошел в щитке из-за электросчетчика, который был установлен на опоре линии электропередач с отклонениями от норм. Ущерб имущества семьи составил 3 миллиона 523 тысячи рублей. Жильцы пытались решить вопрос в досудебном порядке, но им это не удалось.

Суд вынес решение взыскать с АО «Екатеринбургэнергосбыт» сумму ущерба и штраф за то, что они отказались решать дело добровольно. Всего компания должна выплатить семье 5 379 915 рублей.


АО «ЕЭнС» уже подал апелляцию, но суд оставил решение в силе, сообщает «Е1».
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