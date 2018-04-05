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Тагильские школьники идут работать в отряд мэра: места на июнь уже заняты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские школьники идут работать в отряд мэра: места на июнь уже заняты

5 апреля, 20:05Общество
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