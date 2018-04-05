Тагильские школьники идут работать в отряд мэра: места на июнь уже заняты
5 апреля, 20:05Общество
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Летом в Нижнем Тагиле планируется трудоустройство более тысячи подростков, при этом желающих работать намного больше.
Сюжеты: Нижний Тагил
Со 2 апреля в Нижнем Тагиле началась запись ребят, желающих провести свои летние каникулы в отрядах мэра. Выделенная квота на июнь уже закрыта.
Интерес ребят к отрядам мэра вызван не только трудом и заработком, но и качественным отдыхом, который организуется для работающих подростков.
По итогам летней работы лучшие получают награды, сообщает «Тагил-ТВ».
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