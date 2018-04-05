Тагильские школьники идут работать в отряд мэра: места на июнь уже заняты

Со 2 апреля в Нижнем Тагиле началась запись ребят, желающих провести свои летние каникулы в отрядах мэра. Выделенная квота на июнь уже закрыта.

Интерес ребят к отрядам мэра вызван не только трудом и заработком, но и качественным отдыхом, который организуется для работающих подростков.