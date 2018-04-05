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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский суд отпустил третьего фигуранта дела Головко под домашний арест

5 апреля 2018, 23:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,смерть,суд,уголовное дело,Станислав Головко,домашний арест,Дзержинский районный суд,опорный пункт,Ялунин,Панов
Уже третий фигурант дела Станислава Головко отпущен по решению суда под домашний арест. Дмитрий Панов будет находиться там до 5 мая. Ходатайство следствия о продлении срока заключения под стражу было отклонено.

Вслед за Егором Ялуниным и Анатолием Быковым под домашний арест отправлен Дмитрий Панов.

5 апреля Дзержинский районный суд вынес соответствующее решение, отклонив ходатайство стороны обвинения о продлении срока заключения под стражу. Под домашним арестом Панов будет находиться до 5 мая, сообщают «Все новости».


Напомним, трёх сотрудников полиции - Анатолия Быкова, Егора Ялунина и Дмитрия Панова – подозревают в причастности к смерти жителя Нижнего Тагила Станислава Головко. С начала расследования опрошено 80 свидетелей, ещё 18 планируется опросить до конца апреля. 16 апреля будут готовы результаты судмедэкспертизы тела Головко.

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