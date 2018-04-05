Три музея Нижнего Тагила реконструируют к 2022 году

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила ряд культурных зданий города будут отреставрированы и отремонтированы. Среди них «Дом Окуджавы», Нижнетагильский музей изобразительных искусств и комплекс «Горнозаводской Урал».