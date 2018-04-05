Три музея Нижнего Тагила реконструируют к 2022 году
5 апреля, 14:50Общество
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К 2022 году планируется провести ремонт и реконструкцию тагильских музеев.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила ряд культурных зданий города будут отреставрированы и отремонтированы. Среди них «Дом Окуджавы», Нижнетагильский музей изобразительных искусств и комплекс «Горнозаводской Урал».
Помимо ремонтных работ планируется создать пристрой к музею ИЗО. Также будет оказано содействие в благоустройстве прилегающих к музеям территорий, уточняет «Тагильский рабочий».
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