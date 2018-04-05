Внеплановые учения пожарных и спасателей прошли в торговом центре на ГГМ (ФОТО)

5 апреля городские оперативные службы провели внеплановые учения по тушению пожара в здании ТЦ.

Согласно легенде, в подвальном помещении началось задымление. К месту «происшествия» выехали отряды спасателей и пожарных. Работники учреждения к этому моменту организовали эвакуацию посетителей и персонала.





Пожарные по приезде к зданию торгового центра развернули пожарные линии и приготовили автолестницу для вывода людей с верхних этажей. Внутрь здания направлены спасатели в спецоборудовании для поиска не успевших эвакуироваться. В ходе проверки помещений внутри никого не обнаружили.





По итогам учений пожарные и спасатели отработали совместные действия и методы борьбы с огнем в здании ТЦ, отмечают на официальном сайте Нижнего Тагила.



