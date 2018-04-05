Жириновский назвал Свердловскую область самым безопасным местом в мире

Жириновский привел аргументы комиссии в пользу проведения выставки в столице Урала. Он назвал города-конкуренты слишком опасными, чтобы принимать у себя ЭКСПО – 2025.



На проведение выставки в 2025 году претендуют Осака (Япония), Баку (Азербайджан) и Екатеринбург. Делегация бюро пребывала в Екатеринбурге со 2 по 4 апреля, уточняет «ЕТВ».







Вот будет ЭКСПО-2020 в Дубае. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на ЭКСПО японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти. Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область — самое безопасное место в мире!, -- заявил Жириновский.