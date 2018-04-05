+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
ночь: 0
утро: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.58 - 0.18
EUR 70.59 - 0.37
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жириновский назвал Свердловскую область самым безопасным местом в мире

5 апреля 2018, 18:45Добавить новость
безопасность,Екатеринбург,политика,Свердловская область,Жириновский,ЛДПР,депутат,ЭКСПО-2025,комиссия,Япония,Азербайджан
Владимир Жириновский рассказал комиссии Международного бюро выставок, почему ЭКСПО – 2025 должно пройти в Екатеринбурге. Депутат обратил внимание на вопросы безопасности.

Жириновский привел аргументы комиссии в пользу проведения выставки в столице Урала. Он назвал города-конкуренты слишком опасными, чтобы принимать у себя ЭКСПО – 2025.

На проведение выставки в 2025 году претендуют Осака (Япония), Баку (Азербайджан) и Екатеринбург. Делегация бюро пребывала в Екатеринбурге со 2 по 4 апреля, уточняет «ЕТВ».


Вот будет ЭКСПО-2020 в Дубае. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на ЭКСПО японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти. Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область — самое безопасное место в мире!, -- заявил Жириновский.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Уралец «заминировал» поезд из-за забытой сумки
3 апреля, 17:40
0 0
Лишние кандидаты будут исключены из избирательных списков в Свердловской области
вчера, 17:25
1 0
Прямые выбора мэра отменены в Екатеринбурге (ВИДЕО)
3 апреля, 15:20
4 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 57
Подписаться на новости