690 тысяч за Angry Birds: компания Rovio подала иски к свердловским ИП

Общая сумма исковых требований составила 690 тысяч рублей. Поводом для судебных разбирательств стало нарушение ИП исключительного права на товарный знак. Все предприниматели, по данным ЕГРЮЛ, занимаются розничной торговлей.

Rovio Entertainment Corporation – это финская компания, разрабатывающая игры для телефонов. В 2009 году компания выпустила игру Angry Birds, ставшую одной самых скачиваемых в магазинах мобильных приложений.