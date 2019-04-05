Фанаты ФК «Урал» подозреваются в вандализме на набережной в Екатеринбурге

Граффити вновь появились на гранитных плитах набережной Исети близ резиденции губернатора в Екатеринбурге. Предполагается, что рисунки могли нанести фанаты ФК «Урал», о чем свидетельствует цветовая гамма. Изображения выполнены черными и желтыми красками, именно такого цвета форму носят игроки известного клуба. Также изображение подписано «сторонники черно-желтых».

Гранитная набережная Исети уже не раз подвергалась вандализму. В 2018 году чиновники решили избавиться от граффити при помощи белой краски, что вызвало насмешки горожан. Набережную покрасили еще раз, но уже в другой цвет. А потом мэрия потратила полмиллиона рублей, чтобы смыть краску с гранита.