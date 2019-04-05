СК начал проверку после обнаружения подкидыша в больнице Екатеринбурга
Сегодня, 14:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Проверка начата по факту обнаружения в больнице Екатеринбурга трехмесячной девочки, сообщает СК по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Доследственная проверка начата после обнаружения в больнице Екатеринбурга подкидыша с запиской с именем и возрастом. Предположительно, малышка была оставлена матерью, в данном деянии усматриваются признаки неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию малолетнего ребенка.
Сотрудники следственного комитета и полиции занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. В том числе, проводится комплекс мер для установления личности матери и обстоятельств, побудивших ее бросить ребенка.
По итогам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, что девочка была подкинута в больницу столицы Урала 4 апреля. Ребенок здоров и находится под присмотром врачей, ей ничего не угрожает.
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