СК начал проверку после обнаружения подкидыша в больнице Екатеринбурга

Доследственная проверка начата после обнаружения в больнице Екатеринбурга подкидыша с запиской с именем и возрастом. Предположительно, малышка была оставлена матерью, в данном деянии усматриваются признаки неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию малолетнего ребенка.

Сотрудники следственного комитета и полиции занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. В том числе, проводится комплекс мер для установления личности матери и обстоятельств, побудивших ее бросить ребенка.

По итогам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.