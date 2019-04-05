Специалисты из Кореи займутся проектом магистрали Екатеринбург — Челябинск

5 апреля Екатеринбург посетила делегация из Кореи. В рамках встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по строительству ВСМ.

Замгубернатора региона Олег Чемезов рассказал, что сейчас находятся в работе вопросы пространственного развития территорий, которые пройдут по пути ВСМ, и вопросы экономического эффекта для предприятий двух областей при реализации проекта.

Директор государственного агентства по строительству и управлению железными дорогами республики Корея Чунг Ги Ким выразил уверенность в том, что с корейскими технологиями ВСМ на Урале может сделать прорыв.