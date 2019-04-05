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Свердловская прокуратура проверит информацию о блистере в школьном супе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская прокуратура проверит информацию о блистере в школьном супе

Сегодня, 13:19ОбществоФото: группа «Подслушано Каменск-Уральский»
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