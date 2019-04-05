Свердловская прокуратура проверит информацию о блистере в школьном супе

По предварительной информации, опубликованной в социальных сетях и СМИ, в школьной столовой ученикам МАОУ «Лицей №9» был выдан борщ, в котором обнаружился блистер из-под лекарства.

Представители прокуратуры совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по Каменску-Уральскому планируют посетить учебное заведение с целью проверки соблюдения требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при организации питания.

В ходе надзорных мероприятий будут проверены условия хранения продуктов, запрошена документация, подтверждающая качество и безопасность продуктов. Также специалисты установят, соблюдаются ли технология приготовления блюд и нормы санитарного законодательства на производстве.