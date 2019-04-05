Свердловские чиновники потратят 700 тысяч на частный самолет до Уфы
Свердловские чиновники готовы потратить 700 тысяч рублей на частный самолет, чтобы слетать в Уфу, пишет портал Е1.
Член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова на своей странице в соцсетях сообщила, что свердловские чиновники недобросовестно распоряжаются бюджетными средствами. С ее слов, правительство Свердловской области, согласно условиям тендера, размещенного в открытом доступе, закупит у компании «Уктус» услуги по авиаперевозке пассажиров.
Чиновники планируют слетать в Уфу и обратно, за перелет в обе стороны они заплатят 700 тысяч рублей.
В департаменте информполитики губернатора пояснили, что заказ частного самолета продиктован служебной необходимостью:
Авиаперелет делегации региона до Уфы по графику, не совпадающему с регулярными рейсами, вызван служебной необходимостью.
Также в правительстве региона сообщили, что затраты на авиаперелеты уже заложены в бюджет, а при размещении тендера на госзакупках указываются предельно допустимые цены. Во сколько все-таки чиновникам обойдется перелет - в правительстве не пояснили.
Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области потратит почти 40 миллионов рублей на покупку 19 автомобилей марки Toyota.