Ural Music Night в Екатеринбурге находится под угрозой срыва

Масштабное мероприятие, проходящие в Екатеринбурге ежегодно, в 2019 году оказалось под угрозой срыва. Как сообщает Евгений Горенбург, до него остается всего 2,5 месяца, а администрация Екатеринбурга все еще не провела установочное совещание, на котором решаются многие организационные вопросы. Помимо этого, ощущается нехватка финансирования из-за отсутствия желаемого числа спонсоров.

На сегодняшний день я вам не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что будет проходить фестиваль. Мы получаем народное и профессиональное признание, но спонсоры уходят,отмечает Горенбург.