Ural Music Night в Екатеринбурге находится под угрозой срыва
Ural Music Night в Екатеринбурге находится под угрозой срыва из-за отсутствия спонсоров и согласования, сообщил порталу Е1 директор мероприятия Евгений Горенбург.
Масштабное мероприятие, проходящие в Екатеринбурге ежегодно, в 2019 году оказалось под угрозой срыва. Как сообщает Евгений Горенбург, до него остается всего 2,5 месяца, а администрация Екатеринбурга все еще не провела установочное совещание, на котором решаются многие организационные вопросы. Помимо этого, ощущается нехватка финансирования из-за отсутствия желаемого числа спонсоров.
На сегодняшний день я вам не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что будет проходить фестиваль. Мы получаем народное и профессиональное признание, но спонсоры уходят,отмечает Горенбург.
Сейчас у организатора мероприятия есть порядка 30 миллионов рублей, 24 миллиона рублей - средства президентского гранта. На организацию и проведение мероприятия требуется около 50 миллионов рублей.