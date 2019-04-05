В Екатеринбурге демонтировали киоски Kebab king и «Девять островов»
Администрация Верх-Исетского района в Екатеринбурге демонтировала 15 уличных киосков, сообщает портал Е1.
Среди вывезенных с улиц торговых точек на ВИЗе оказались ларьки с шаурмой и палатки быстрого питания, в частности Kebab king, «Быстрое питание», «Самса, шаурма, чебуреки, хот-дог», также под демонтаж попали торговая точка компании «Девять островов» и киоск с молочной продукцией.
Причиной демонтажа стало отсутствие у торговых точек согласования на размещение, и они не были внесены в план размещения нестационарных объектов.
Перед тем, как убрать киоски с улиц Екатеринбурга, их собственникам были направлены уведомления о необходимости демонтажа незаконных объектов. После истечения указанного срока, павильоны демонтируются в обязательном порядке силами администрации района.
Данные мероприятия связаны с решением мэрии Екатеринбурга о том, что все объекты уличной торговли к 300-летию города должны переехать на окраины столицы Урала. Сейчас в Екатеринбурге насчитывается более двух тысяч объектов нестационарной торговли. Из них почти тысяча - это киоски и павильоны. Речь идет о законных торговых точках. При учете незаконных постов торговли, число может быть увеличено в разы.