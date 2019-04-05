В Екатеринбурге демонтировали киоски Kebab king и «Девять островов»

Среди вывезенных с улиц торговых точек на ВИЗе оказались ларьки с шаурмой и палатки быстрого питания, в частности Kebab king, «Быстрое питание», «Самса, шаурма, чебуреки, хот-дог», также под демонтаж попали торговая точка компании «Девять островов» и киоск с молочной продукцией.

Причиной демонтажа стало отсутствие у торговых точек согласования на размещение, и они не были внесены в план размещения нестационарных объектов.

Перед тем, как убрать киоски с улиц Екатеринбурга, их собственникам были направлены уведомления о необходимости демонтажа незаконных объектов. После истечения указанного срока, павильоны демонтируются в обязательном порядке силами администрации района.