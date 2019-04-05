Власти Нижнего Тагила оценили степень готовности города к весеннему паводку
В Нижнем Тагиле прошло очередное заседание совета общественной безопасности, на котором обсудили вопросы профилактики и устранения возможных последствий весеннего паводка на территории муниципального образования, сообщает пресс-служба Администрации города.
Оперативные службы Нижнего Тагила полностью готовы к наступлению паводковой ситуации и провели ряд профилактических мероприятий в марте. В частности, специалисты совершили объезды населения, проживающего в зоне возможного подтопления. По итогам составили списки граждан, которых будет необходимо эвакуировать.
Также была проведена работа с волонтёрами, детьми и подростками, которых обучили правилам безопасного поведения в случае наводнения. На 10 апреля в парке им. А. П. Бондина и в акватории Тагильского пруда запланирован флешмоб и показательное учение водолазов и спасателей по отработке навыков спасения людей на льду.
В конце заседания глава города Владислав Пинаев дал поручение при угрозе подтопления жилого сектора и промышленных объектов организовать круглосуточное дежурство экстренных служб для оперативного принятия мер по устранению ЧС.