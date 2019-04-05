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Власти Нижнего Тагила оценили степень готовности города к весеннему паводку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Water boat river vehicle flood waterway 130988 pxhere.com

Власти Нижнего Тагила оценили степень готовности города к весеннему паводку

Сегодня, 07:30ОбществоФото: pxhere.com
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