Власти Нижнего Тагила оценили степень готовности города к весеннему паводку

Оперативные службы Нижнего Тагила полностью готовы к наступлению паводковой ситуации и провели ряд профилактических мероприятий в марте. В частности, специалисты совершили объезды населения, проживающего в зоне возможного подтопления. По итогам составили списки граждан, которых будет необходимо эвакуировать.

Также была проведена работа с волонтёрами, детьми и подростками, которых обучили правилам безопасного поведения в случае наводнения. На 10 апреля в парке им. А. П. Бондина и в акватории Тагильского пруда запланирован флешмоб и показательное учение водолазов и спасателей по отработке навыков спасения людей на льду.